La bizzarra tradizione nelle Ande: Natale a suon di pugni e calci. “Così si saldano i torti subiti”

Perù, 8 gennaio 2025 – Una stravagante usanza viene tramandata da anni nelle Ande Peruviane. Durante il giorno di Natale ha luogo il festival di combattimento andino noto come Takanakuy.

Takanakuy – che significa "colpirsi a vicenda" in quechua, la lingua indigena parlata nelle Ande peruviane – è una tradizione specifica della remota provincia di Chumbivilcas del Perù. Piccole comunità rurali nelle alte Ande, molte delle quali non hanno accesso regolare alle forze dell'ordine per risolvere le controversie, saldano i loro conti una volta all'anno in un'arena pubblica, con i pugni, calci e qualsiasi altra mossa venga loro in mente per sfogare la rabbia derivante da un torto subito.

In cosa consiste Takanakuy

Il fine ultimo di questo incontro è quello di iniziare l'anno nuovo in pace. Per questo ogni lotta – che coinvolga uomini, donne o bambini – inizia e finisce con un abbraccio. Ha luogo alle prime ore della mattina di Natale, dove migliaia di abitanti si riuniscono nella piazza principale di Santo Tomás, vestiti nei loro costumi elaborati, ballando con musica tradizionale e condividendo un pasto. Migliaia di spettatori si radunano sulle gradinate dello stadio che circondano il box, con occhi attenti che seguono ogni mossa.

Durante il raduno del Natale appena trascorso, la folla è cresciuta di numero quando un nuovo concorrente è entrato nel ring: Yani Lopez, una donna dalla città di Santo Tomás. Diversamente dai suoi coetanei, che indossavano maschere e costumi intimidatori, Yani indossava un elegante abito rosso ricamato con fiori.

Osservando lo spettacolo dagli spalti, gli spettatori durante l’usanza possono bere e mangiare prodotti tipici e applaudire per i migliori combattenti della loro regione. Un certo numero di partecipanti, incoraggiati dall'alcool, formano veri e propri circoli di combattimenti individuali. Alcuni si appostano fuori dall’arena per risolvere lamentele reali mentre altri sembrano vogliano combattere per il puro gusto di praticare sport.

Le feste continuano nella giornata del 26 dicembre nel vicino villaggio di Llique, dove i combattimenti hanno luogo su grandi pianure erbose.

Abitanti della provincia di Chumbivilcas, a Cuzco (Peru meridionale), indossa un cappello di animale durante le celebrazioni di Takanakuy

A riportare questa inusuale usanza è il giornalista Mike Kai Chen sul New York Times: “Ho sentito parlare di Takanakuy per la prima volta da Jero Gonzales, un fotografo peruviano con una passione per immortalare la cultura indigena andina. Ci siamo incontrati la vigilia di Natale in una piccola stazione degli autobus nella città di Cusco, abbiamo viaggiato in un minibus e, per sei ore, ci siamo fatti strada attraverso una serie infinita di montagne verdi imponenti, mentre provavamo a comunicare tramite Google Translate”.

Alcuni tradizionalisti disapprovano la partecipazione femminile a Takanakuy. Negli ultimi anni, tuttavia, un numero crescente di donne a Chumbivilcas sfidano la convenzione e combattono davanti alla loro comunità. Per tante donne di entrare nel ring "è qualcosa di nuovo" ha detto Jero. “La maggior parte delle persone capisce che le donne hanno ogni diritto di partecipare” ha aggiunto il fotografo.