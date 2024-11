Monaco in festa: Charlene meravigliosa e lo show dei principini Gabriella e Jacques

Roma, 20 novembre 2024 – Festa nazionale nel Principato di Monaco. I reali si sono affacciati al balcone del Palazzo per assistere alla parata dell’esercito. Alberto II e Charlene hanno dato il via alla giornata assistendo alla messa nella cattedrale. Accanto a loro i due gemelli Gabriella e Jacques di Monaco (quasi 10 anni), decisamente meno composti nel presenziare all’evento. I due principini, chiaramente stanchi degli impegni reali, durante la sfilata hanno messo in atto una serie di ‘scherzi’ per passarsi il tempo. Come riporta Daily Mail, in una delle foto Jacques appariva molto sfacciato, urlando e agitando i pugni, mentre la sorella sembrava solo molto annoiata dalla giornata.

Nonostante la scarsa attenzione dei principini, la famiglia reale è apparsa raggiante. Alberto ha sfilato con l’elegante uniforme del Principato e la moglie si è presentata con un completo pantaloni lilla, che si ritene sia stato fatto su misura da Louis Vuitton, con sopra un elegante cappotto blu brillante. Il look era completato da un elegante micro cappello in tinta abbellito con un particolare in pizzo nero. Anche i gemelli hanno sfoggiato abiti eleganti per l’occasione, un vestito celeste chiaro con scarpe da vera principessa per Gabriella e l’uniforme del Principato per eguagliare il padre indossata dal piccolo Jacques. All’evento hanno presenziato anche le due sorelle del principe, le principessa Caroline di Hannover e Stephanie.

La celebrazione della giornata di Monaco

La Festa Nazionale di Monaco è anche conosciuta come ‘Giornata del Principe Sovrano’ e viene celebrata in un giorno a scelta del Principe regnante. Tradizionalmente i principi sono soliti scegliere il giorno del Santo a cui sono intitolati ma quando il Alberto ha ereditato il titolo, ha deciso che la celebrazione sarebbe avvenuta nella stessa data scelta dal padre (piuttosto che il 15 novembre, giorno di Sant’Alberto).

I festeggiamenti sono iniziati la sera del 18 novembre con i fuochi d'artificio sulla baia. La giornata seguente, a Monaco, era stata articolata in vari appuntamenti tra cui la messa nella cattedrale, la cerimonia di assegnazione delle medaglie e infine la parata militare. Le celebrazioni si sono prolungate fino alla sera quando i reali hanno presenziato al sontuoso Gala. Charlene si è presentata in abito di marina blu a manica lunga accessoriato con pochette dello stesso colore accompagnata dal marito.

Principessa Charlene di Monaco durante la giornata nazionale di Monaco. (Photo by Frederic DIDES / AFP) / / NO TABLOIDS WEB & PRINT, NO DAILY MAIL, NO DAILY MAIL GROUP, NO VOICI, NO CLOSER

L’intervista alla principessa Charlene

In una recente intervista la principessa Charlene, ex campionessa di nuoto che vanta numerose medaglie, ha ‘lamentato’ di non potersi più allenare come faceva un tempo. “Io cammino, giro in bicicletta, nuoto, ma non tanto quanto prima. Quando ero giovane mi allenavo molto duramente, mi sfidavo fisicamente. Oggi si tratta di moderazione – ha ammesso parlando con Hello! – Può essere molto difficile però, perché la mia natura è quella di voler battere i record, vincere medaglie e superare i miei limiti. Ma, a quasi 47 anni, non posso più farlo... il mio corpo non me lo permette. Il mio spirito e il mio cuore potrebbero, ma il mio corpo dice no”, ha concluso Charlene.

È raro che la principessa offra un aggiornamento sulla sua forma fisica dopo aver trascorso gran parte del 2021 e 2022 a superare la lunga malattia, che l'ha vista trascorrere 10 mesi in Sudafrica lontano dai suoi figli e poi a trasferirsi in una clinica privata svizzera.