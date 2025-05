Serpente di un metro manda in tilt l’alta velocità in Giappone. E no, non era sui binari

Roma, 1 maggio 2025 – Questa è la storia del serpente che ha mandato in tilt la linea ad alta velocità più efficiente al mondo. È successo ieri, in Giappone: la leggendaria Tokaido shinkansen che collega Tokyo a Osaka, con i suoi treni proiettile capaci di viaggiare tra intemperie e terremoti, si è arresa al cospetto di un semplice rettile. Che no, non era sui binari come qualcuno potrebbe pensare. Semplicemente si era avvolto attorno a un cavo dell’elettricità, causando un’interruzione di corrente.

Un black out di oltre 90 minuti che ha bloccato i treni e con loro centinaia di passeggeri. Fortunatamente il disagio è stato contenuto: stando alle testimonianze raccolte dai media locali, all’interno dei vagoni la luce è rimasta in funzione, così come l’aria condizionata. “Prendo l’alta velocità con una certa frequenza, è la prima volta che mi capita un inconveniente del genere. La shinkansen non si era mai fermata per un’interruzione di corrente”, ha raccontato a Kyodo News Satoshi Tagaw, un 46enne passeggero che rientrava a Tokyo.

La linea rapida fra la capitale, Nagoya e Osaka conta numeri impressionanti: si stima che siano 7 miliardi i passeggeri trasportati dalla sua apertura, poco prima delle Olimpiadi del 1964. Con un record singolare: mai nessuno è rimasto ferito né un incidente si è verificato sulla Tokaido shinkansen. Quasi un’anomalia statistica, dal momento che la linea fa viaggiare oltre 370 treni al giorno con 430mila persone a bordo. I convogli raggiungono i 285 chilometri orari di velocità e collegano Tokyo a Osaka in meno di due ore.

Il black out di ieri è arrivato nel periodo peggiore: il Giappone in questi giorni si immerge nella ‘Golden Week’, festività nazionale iniziata proprio mercoledì e sfruttata dai più per ricongiungersi ai familiari o muoversi per le vacanze.

Ma come ha potuto un solo serpente bloccare l’alta velocità? Il guasto ha avuto origine tra le stazioni di Maibara e Gifu-Hashimache: pare che il rettile si sia arrampicato su un palo della luce, trovando la morte nel tentativo di attraversare i cavi sospesi. Tanto è bastato per generare l’interruzione di corrente dalle 17:25 alle 19, orario in cui la situazione è tornata alla normalità.

【04/30,19:02】 Operating information is updated. Status: Delay, Cause: Power equip. inspection For the detail, please see below.#Shinkansen #TrainStatushttps://t.co/QHzrmOt8jk — Train status for Tokaido Shinkansen (@JRC_Shinkan_en) April 30, 2025

Sulla irreprensibile shinkansen aleggia una sorta di ‘maledizione’ dei serpenti. Nell'aprile 2024 un rettile di 40 centimetri ha scatenato il panico tra i passeggeri di un treno tra Tokyo e Nagoya: il personale delle ferrovie nipponiche, dopo strenue ricerche, è riuscito a isolare la carrozza dove si trovava l’animale. Che è stata sostituita in toto, con il convoglio ripartito portandosi dietro ben 17 minuti di ritardo. Un attacco deliberato alla medie record di 1,6 minuti, vanto della linea.

Nel lontano 2009 ci fu un altro black out tra Tokyo e Fukushima. Anche in quel caso, la ‘colpa’ era di un serpente che si era arrampicato sui cavi elettrici.