Medaglia per la resistenza ucraina

Una medaglia per celebrare due anni di resistenza ucraina. È l’iniziativa presentata dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella sala polifunzionale della presidenza del Consiglio. Il ricavato netto della vendita verrà devoluto al centro di riabilitazione "Unbroken Kids", dell’ospedale pediatrico St. Nicholas di Leopoli. Le medaglie saranno distribuite in collaborazione con Poste Italiane. Paolo Perrone, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha spiegato che di recente l’attenzione alla guerra in Ucraina stava "affievolendosi" e questo è stato un "modo per ricordarlo a ciascuno di noi". "Abbiamo pensato a qualcosa che potesse ricordare i 730 giorni di questa guerra, il popolo ucraino che combatte da due anni".