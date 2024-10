McDonald's, Cdc: “Escherichia coli negli hamburger”. Un morto e 49 malori in Usa

Roma, 23 ottobre 2024 – Una persona è morta e altre 49 si sono sentite male a causa di un’infezione da Escherichia coli che, secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, sarebbe legata agli hamburger McDonald's. Le autorità sanitarie americane hanno lanciato un'allerta per una forma grave dell’infezione che sembrerebbe collegata al colosso della catena di fast food.

“La maggior parte dei malati riferisce di aver mangiato hamburger Quarter Pounder di McDonald’s e gli investigatori stanno lavorando rapidamente per confermare quale ingrediente alimentare sia contaminato. McDonald’s ha ritirato gli ingredienti per questi hamburger e non saranno disponibili per la vendita in alcuni stati”, si legge nella nota ufficiale sul sito Cdc.

La maggior parte dei casi finora è stata concentrata in Colorado e Nebraska, fa sapere l’Agenzia sanitaria tracciando un bilancio: delle 49 che si sono sentite male, 10 hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. I casi avrebbero interessato dieci stati occidentali già a partire da fine settembre. Tutte le persone, colpite dallo stesso ceppo di Escherichia coli, avrebbero riferito di aver mangiato nella catena di fast food prima di avvertire i sintomi.

L'allerta ha tatto affondare i titoli McDonald’s a Wall Street dove, nelle contrattazioni after hours arrivano a perdere fino al 9%. Il Quarter Pounder, a cui secondo l’Cdc sarebbero riconducibili i malori, è conosciuto in Italia con il nome McRoyal DeLuxe e in Svizzera con il nome Cheeseburger Royal. Venne introdotto negli Stati Uniti per la prima volta nel 1972.