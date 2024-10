Mbappè accusato di stupro, cosa sappiamo della notte a Stoccolma. Una modella: “Ero a quella festa, i cellulari messi in una scatola”

Roma, 16 ottobre 2024 - “Seguimos trabajando. Hala Madrid!”. E’ l’unica frase che si concede Kylian Mbappé pubblicata in una story su Instagram dopo l’accusa di violenza sessuale a causa della quale il campione del Real Madrid sarebbe indagato in Svezia, secondo quanto riportato dai media svedesi.

Ad accusare il 25enne francese una donna incontrata la scorsa settimana a Stoccolma, come riportato dai media del paese scandinavo 'Expressen' e 'Aftonbladet'. Proprio ieri Mbappé aveva bollato come "fake news" le voci di un suo coinvolgimento nella vicenda.

Ma cosa sappiamo finora di quella notte?

L’ex Psg, non convocato in Nazionale dal ct Didier Deschamps, è andato giovedì scorso a Stoccolma con un gruppo di amici e vi ha passato la notte.

Prima sarebbe andato prima in discoteca e poi nell'hotel dove sarebbe stata violentata la donna che ha poi sporto denuncia. Secondo l'Expressen, la polizia ha sequestrato un paio di pantaloni neri, una maglietta e delle mutandine.

Molti dettagli in più arrivano da Julia Franzen, modella svedese di 35 anni, che intervistata da Expressen, racconta di aver partecipato alla festa. “Ci hanno fatto mettere i cellulari in una scatola prima di entrare, per questo non ci sono foto di quella festa. Succede spesso a queste feste. Era accaduto anche a una festa in passato dove la star era Cristiano Ronaldo”, spiega la modella, che aggiunge: “Alcuni promoter sono pagati per organizzare feste e trovare ragazze da portare. In genere vieni inserito in una lista, così da poterti contattare quando ce n’è bisogno. Di solito il requisito è essere di bell’aspetto e con una bella personalità”.

L'avvocato del capitano della nazionale francese, Marie-Alix Canu-Bernard, lo ha descritto come "stupito ma sereno" e ha anticipato l'intenzione di "presentare una denuncia per calunnia perché è impossibile lasciarsi diffamare in questo modo".

Il Real Madrid lo sostiene

Il Real Madrid, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, è tranquillo sulle possibili conseguenze di queste accuse, descritte come "il più grande falso nella storia dello sport" da un insider del club contattato dall'AFP. Ieri si è registrata una sola mossa bizzarra, quando il Real Madrid ha cancellato l'immagine di Mbappé da una campagna pubblicitaria per lo sponsor Adidas. Interpellate, le Merengues hanno spiegato ai giornalisti che Mbappé non poteva apparire nelle immagini a causa di una clausola stipulata con lo sponsor Nike, diretto concorrente di Adidas. Una spiegazione plausibile, ma che è stata messa in dubbio da molti internauti, visto che nelle foto pubblicate dal Real Madrid sono presenti altri giocatori che hanno un contratto con Nike, come il compagno di squadra Eduardo Camavinga e il cestista spagnolo Sergio Llull. In mezzo a questa bufera mediatica, il capitano della nazionale francese, non convocato su sua richiesta dai "Bleus" per la recente finestra internazionale per recuperare dall'infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, questa settimana ha svolto un lavoro individuale presso il club bianco e si è riunito con il gruppo in una seduta collettiva ieri pomeriggio. Le 'Merengues' non hanno esitato a condividere sui social network foto e video dell'attaccante francese, disponibile per giocare contro il Celta Vigo al Balaidos sabato prossimo (19H00 GMT) nel 10 turno della Liga.

Mbappe' e' gia' alle prese con una querelle con il Psg da cui reclama 55 milioni di euro: dopo il mancato accordo tra gli avvocati, una decisione sara' presa dalla Lega il 25 ottobre.