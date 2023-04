Crolla palazzo a Marsiglia: “Ci sono vittime”. Corsa contro il tempo per trovare superstiti

Marsiglia, 9 aprile 2023 – Almeno sei persone sono rimaste ferite a Marsiglia nel crollo di un palazzo di quattro piani. Ma ci si aspettano vittime, dicono le autorità.

E’ successo nel centro della città, al numero 17 di rue Tivoli, intorno a mezzanotte e quaranta.

Dopo il cedimento, che ha interessato anche l’edificio adiacente, è scoppiato un’incendio che ha ostacolato i soccorsi e la ricerca dei superstiti.

“Attualmente 33 persone sono state coinvolte" dal crollo e di queste "sei sono state ricoverate, bisogna prepararsi ad avere delle vittime", ha dichiarato il sindaco della città francese, Benoit Payan. Undici in tutto le persone evacuate dallo stabile.

Non si conosce ancora la causa del crollo. “C’è stata come un'enorme esplosione”, ha detto un testimone.

I residenti si ricordano bene il crollo in via d'Aubagne di due edifici in un altro quartiere del centro di Marsiglia, Noailles, nel novembre 2018: allora ci furono 8 morti. Erano palazzi che versavano in gravi condizioni di insalubrità, in una città dove le ong stimano che 40.000 persone vivono in baraccopoli.