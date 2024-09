La maratoneta ugandese Cheptegei aggredita e bruciata dal compagno: è gravissima

Roma, 3 settembre 2024 – La maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei si trova in terapia intensiva in un ospedale del Kenya dopo che il suo compagno l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. L’atleta 33enne è stata aggredita dal suo partener Dickson Ndiema Marangach, keniota, che si è intrufolato in casa sua a Endebess, nella contea occidentale di Trans-Nzoia, approfittando del fatto che lei e i figli si trovassero in chiesa. Al suo rientro, l’ha aggredita.

Sono stati i vicini di casa a salvare la donna, chiamando i soccorsi: “hanno sentito la coppia litigare fuori di casa” e poi “visto il compagno versare del liquido sulla donna prima di darle fuoco”, spiega il capo della polizia di Endebess, Jeremiah ole Kosiom. Anche Dickson è stato avvolto dalle fiamme che lui stesso ha provocato.

La coppia è stata portata dai soccorritori al vicino Kitale County Referral Hospital: i due, ricoverati con "ustioni multiple", sono stati poi trasferiti al Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH). Da lunedì Cheptegei si trova nell'unità di terapia intensiva. Un membro dello staff dell’ospedale ha detto all’AFP che “le condizioni sembrano gravi, con ustioni su oltre il 75% del corpo”. La polizia non ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle condizioni dei figli dell’atleta.

Cheptegei è un’atleta olimpica e si è classificata 44esima nella maratona alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, ha vinto l'oro ai Campionati mondiali di corsa in montagna e di trail running a Chiang Mai, in Thailandia, nel 2022. La Federazione ugandese di atletica leggera ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto.

Sono preoccupanti i crescenti casi di violenza contro le atlete in Kenya, alcuni dei quali hanno provocato la morte. Secondo la BBC, nell'aprile 2022, un'altra atleta, Damaris Mutua, è stata trovata strangolata in casa con un cuscino sul viso nella città di Iten, nella Rift Valley. Ciò è avvenuto pochi mesi dopo che Agnes Tirop, atleta da record sulla lunga distanza, è stata trovata accoltellata a morte nella stessa città. In entrambi i casi, i loro compagni sono stati identificati dalle autorità come i principali sospettati.