Mali, liberati tre italiani rapiti dagli jihadisti. La famiglia Langone attesa a Ciampino

Roma, 27 febbraio 2024 - E' finito l'incubo dei tre italiani rapiti in Mali nel 2022, in una nota Palazzo Chigi ha dato la buona notizia: "Questa notte sono stati liberati tre cittadini italiani, Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, che erano stati sequestrati il 19 maggio 2022 nella loro abitazione alla periferia della città di Koutiala, a sud est della capitale del Mali, Bamako, dove vivevano da diversi anni".

I tre, nonostante la lunga prigionia, "godono di buone condizioni di salute. Il loro rientro in Italia è previsto per oggi a Roma", continua la nota. La famiglia Langone è in Mali da diversi anni, è perfettamente integrata in una comunità di Testimoni di Geova. Il rapimento è avvnuto in "un'area particolarmente permeata dalla presenza di miliziani jihadisti; il rapimento era avvenuto da parte di una fazione jihadista riconducibile al JNIM, Gruppo di supporto per l'Islam e i musulmani, allineata con al-Qaeda, attiva in larga parte dell'Africa Occidentale".

La liberazione è avvenuta grazie "all'intensa attività avviata dall'AISE, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale", spiega la nota, che fin da subito hanno preso contatto con personalità tribali e con i servizi di intelligence locali. I Langone dovrebbero arrivare nel pomeriggio all'aeroporto militare di Ciampino.

"Voglio esprimere le mie più sentite felicitazioni per la liberazione dei nostri tre connazionali sequestrati nel 2022 in Mali: Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni. E ringraziare per lo straordinario lavoro l'AISE che, di concerto con il Ministero degli Esteri, ha consentito questo non facile risultato", ha commentato la premier Giorgia Meloni.