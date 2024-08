Malesia, inghiottita da una voragine mentre cammina sul marciapiede: 48enne svanita nel nulla

Roma, 31 agosto 2024 - Inghiottita dal marciapiede e svanita nel nulla a Kuala Lumpur, in Malesia. Non è ancora stata ritrovata Vijaya Lakshmi Gali, 48 anni, precipitata in una voragine che si è aperta sotto di lei mentre stava camminando per le vie della città.

Precipitata in una voragine

L'incredibile e tragico incidente è avvenuto il 23 agosto scorso, la donna è stata risucchiata in buco profondo 8 metri, probabilmente causato delle piogge torrenziali dei giorni precedenti, ed è scomparsa.

Il video

Le telecamere di sorveglianza della zona hanno mostrato l'agghiacciante scena. Le autorità locali hanno subito fatto scattare una estesa operazione di soccorso in cerca della donna indiana che però in 8 giorni non ha dato alcun risultato.

I sommozzatori in difficoltà

Impegnati nelle ricerche 110 vigili del fuoco che stanno allargando le ricerche ai tombini coinvolgendo anche i sommozzatori, rende noto la Bbc. Ma le operazioni sono molto pericolose, ieri due sommozzatori sono entrati tramite una rete fognaria e si sono trovati di fronte a forti correnti d'acqua e detriti. Nella zona si è aperta un'altra voragine.