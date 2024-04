Quattro turisti italiani arrestati per stupro di gruppo a Maiorca

Roma, 9 aprile 2024 – Quattro turisti italiani sono finiti in manette con l’accusa di stupro di gruppo contro una giovane di origini brasiliane a Playa de Palma, Palma di Maiorca. Lo si apprende da fonti della polizia. I fatti risalgono all'alba di domenica scorsa, fra le 2 e le 6 del mattino, secondo il racconto della vittima. La ragazza avrebbe conosciuto uno dei turisti in un locale notturno del Paseo Maritimo nella capitale delle Baleari per trasferirsi in un secondo momento nell'appartamento dove alloggiava il giovane insieme ad altri 3 amici a Playa de Palma. Inizialmente i due hanno avuto rapporti consensuali, finché gli altri tre italiani non sono entrati nella stanza dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo.

La ragazza ha lasciato l’appartamento dopo aver preso il passaporto di uno degli aggressori, recandosi con lui in una stazione di polizia dove ha denunciato l'accaduto. Il giudice istruttore di Palma di Maiorca ha ordinato la detenzione provvisoria dei quattro turisti.