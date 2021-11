Vienna, 13 novembre 2021 - La quarta ondata di Covid sta ormai investendo tutta Europa, Austria, Germania, Belgio, Olanda e Danimarca costrette a decidere per nuovi lockdown. L'Austria, che ha già annunciato una quarantena dura per non vaccinati la prossima settimana, conta oggi 13.152, un dato sopra la media degli ultimi giorni che si aggirava attorno ai 10.395 casi. Domani governo e laender definiranno il lockdown per i no vax, e che entrerà in vigore quasi sicuramente mercoledì 17 (Lunedì sarà in vigore a Saliusburgo e nell'Alta Austria). Sul periodo di lockdown non ci sono certezze, siciuro durerà almeno un mese, ma è probabile che lo si prolunghi fino alle festività natalizie.

Nel Paese c'è consenso per il provvedimento, visto anche il boom dell'incidenza settimanale dei contagi, arrivata a 814,6 ogni 100.000 abitanti. Il presidente , Alexander Van der Bellen ha lanciato un appello alla nazione: "La situazione della pandemia in Austria è grave, molto grave". E ha aggiunto: "Ascoltate i consigli dei nostri esperti, prendete sul serio i loro suggerimenti, per favore, agite subito, si prega di agire in modo chiaro".

Germania

Anche in Germania crescono i contagi di Coronavirus. Ieri il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale, ha segnalato 48.640 nuove infezioni giornaliere, e 191 vittime. "La situazione è seria e vi chiedo di prenderla sul serio", ha detto il ministro della Salute tedesca Jens Spahn, sottolineando che si andrà verso provvedimenti anti Covid. "Se non succede nulla, l'incidenza raddoppierà ogni due settimane. Dobbiamo intraprendere iniziative per rompere l'ondata o sarà un dicembre amaro". Tra i provvedimenti la reintroduzione di tamponi gratuiti per i cittadini, rimborsi più alti ai medici che somministreranno i vaccini anti-Covid e la formula del 2GPlus per gli eventi pubblici che prevede l'accesso solo ai vaccinati e ai convalescenti con test negativo. Il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, ha avvertito: "Le capacità di trattamento stanno diminuendo" e i reparti di terapia intensiva presentano gravi problemi di personale.

Olanda

In Olanda il primo ministro Mark Rutte ha annunciato un lockdown parziale di tre settimane a partire da sabato. Bar e ristoranti chiusi alle 20, alle 18 i negozi di beni non essenziali e stop ai tifosi agli stadi. Il green pass sarà richiesto in molti più luoghi pubblici perchè "il virus è ovunque", ha spiegato Rutte. La scorsa settimana il governo olandese aveva reintrodotto le mascherine ed ampliato la lista dei locali per il cui accesso veniva richiesto il green pass. Nonostante il tasso di vaccinazione fra la popolazione adulta abbia raggiunto l'85%, in alcune zone del Paese si è registrato un forte aumento dei ricoveri. Ieri la polizia olandese è stata costretta ad usare i cannoni ad acqua per disperdere i 200 manifestanti che protestavano contro il nuovo confinamento parziale di fronte alla sede del governo a l'Aia

Belgio

Salgono anche in Belgio i contagi e i ricoveri. Secondo il 'Centro di crisi nazionale' nell'arco di una settimana c'è stato un aumento del 42% dei contagi e del 20% dei ricoveri legati al Coronavirus. Sulla nuova impennata di casi avrebbe inciso il periodo di vacanze autunnali.

Danimarca

Dietrofront a due mesi dalla totale riapertura della Danimarca: torna obbligatorio il green pass. Da ieri passaporto vaccinale è nuovamente necessario per entrare in bar, ristoranti e discoteche, ma anche per partecipare a grandi eventi. Ne sono esentati solo i residenti sotto i 15 anni. Il governo danese aveva sollevato tutte le restrizioni, compreso l'obbligo di mascherina, il 10 settembre, confidando sull'alto tasso di vaccinazione e la bassa circolazione del virus. Ma a metà ottobre i casi hanno ripreso a risalire e negli ultimi giorni il bollettino giornaliero ha superato il record di contagi dell'anno scorso.

Russia

Nuovo record di decessi in Russia nelle ultime 24 ore: 1.241 morti. Sono invece 39.256 nuovi i casi di Covid secondo i dati diffusi dal Centro di risposta alla pandemia.

Usa

Un tribunale federale di appello di New Orleans ha nuovamente bocciato il provvedimento del governo federale degli Stati Uniti che obbliga le grandi aziende ad imporre ai loro dipendenti la vaccinazione anti Covid o test settimanali.