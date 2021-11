Roma, 13 novembre 2021 - Occhi puntati sui dati del nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dei contagi Covid in Italia (qui tutti i numeri del 12 novembre). Così, mentre per il momento il rischio di cambio di colore per le regioni si allontana (l'ultimo monitoraggio dell'Iss certifica che i parametri sono ancora entro i limiti), il governo mette a punto il piano per scongiurare la quarta ondata con un'ulteriore spinta sui vaccini e una stretta ai Green pass.

Tornando al monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, il report evidenzia come "i ricoveri delle persone non vaccinati sono 7 volte più alti rispetto a chi vaccinato da meno di sei mesi e 6 volte più alti rispetto a chi vaccinato oltre sei mesi". Analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, infatti, si "osserva che il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (10,9 ricoveri in terapia intensiva per 100mila) è circa sette volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi (1,5 ricoveri in terapia intensiva per 100mila) e da oltre sei mesi (1,4 ricoveri in terapia intensiva per 100mila) mentre, nel periodo 17 settembre - 17 ottobre, il tasso di decesso nei non vaccinati (64,1 per 100mila) è circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro sei mesi (6,2 per 100mila) e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi (9,9 per 100mila)". Inoltre, nell'ultima settimana, si registra "un aumento sia del numero di casi diagnosticati tra gli operatori sanitari (716 contro 676 della settimana precedente) che nella popolazione generale; la percentuale di operatori sanitari scende leggermente al 3,3% (rispetto al 3,6% della settimana precedente)".

Regioni / Veneto

Ancora contagi sopra quota 1.000 in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 1.125 i nuovi positivi al virus, un dato che porta il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 490.423. Sale anche il numero complessivo delle vittime, 11.872 (+2). Con questo trend la regione potrebbe superare tra pochi giorni la quota psicologica del mezzo milione di persone colpite dal Coronavirus. Cresce il numero degli attuali positivi, 15.461 (+589), e lievita anche quello dei malati ricoverati nei reparti ordinari, 299 (+14). Stabile invece il dato dei ricoveri, 60, nelle terapie intensive.

Sono 524 i nuovi casi registrati in Friuli Venezia Giulia, 489 rilevati su 7.061 tamponi molecolari (con una percentuale di positività del 6,93%) e 35 su 19.958 i test rapidi antigenici (0,18%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 143. C'è anche una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 3.896. I totalmente guariti sono 113.242, i clinicamente guariti 154, mentre le persone in isolamento risultano essere 4.526. Dall'inizio della pandemia sono risultate positive complessivamente 121.981 persone

Sono 431 i nuovi contagiati in Toscana (410 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'emergenza il totale dei positivi sale dunque a 294.204. I ricoverati sono 293 (8 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (5 in più il saldo dopo giorni di stabilità, pari al +17,9%). Si registrano poi tre nuovi decessi. Le persone complessivamente guarite sono 279.613 (292 in più rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 6.970 persone.

Oggi in Puglia si registrano 277 nuovi casi di Coronavirus, l'1,4% dei 19.769 test eseguiti. Non ci sono stati invece decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 55 in provincia di Bari, 13 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 15 nel Brindisino, 46 nel Foggiano, 63 nel Leccese, 86 nella provincia di Taranto 86. Delle 3.787 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi sono stati 275, 265.044 sono le persone guarite e 6.861 quelle decedute.

Ancora un decesso e 25 nuovi casi positivi al covi d'19 in Valle d'Aosta.