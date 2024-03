Il leopardo è così grasso da sembrare un cartoon. E lo zoo lo mette a dieta

Roma, 15 marzo 2024 – E’ diventato una star – suo malgrado – il leopardo di uno zoo della provincia cinese del Sichuan, così grasso da sembrare un personaggio dei cartoni animati, il ghepardo poliziotto di Zootropolis per l’esattezza.

E così il bioparco ha deciso di mettere il felino a dieta, anche se questo significherà deludere le frotte di visitatori che ogni giorno visitano lo zoo proprio per vedere l’animale in evidente sovrappeso. Per non parlare dei social cinesi, dove l’animale è diventato una vera e propria star.

Scherzi a parte, si spera che il leopardo ne guadagni in salute, nonostante le sue condizioni sembrerebbero buone nonostante l’obesità.

Il leopardo del resto è anziano, ha 16 anni, che equivalgono a 60-70 per l’uomo, ed è ingrassato a causa del processo di invecchiamento e sicuramente della mancanza di esercizio fisico per la carenza di spazio.

Secondo gli esperti del quotidiano China Daily, la sua dieta quotidiana è composta da carne di manzo e di maiale, la sua salute è buona e ogni anno viene sottoposto a un controllo veterinario completo. Tuttavia, alla luce delle preoccupazioni dei visitatori riguardo al sovrappeso, lo zoo si è impegnato ad "adattare" la sua dieta e a migliorare l'ambiente per facilitare un maggiore esercizio fisico.

Impresa difficile considerando che parliamo pur sempre di uno zoo, dove la carenza di spazio per gli animali selvatici è un problema annoso, a maggior ragione per un ghepardo che libero sarebbe uno degli animali più veloci al mondo.

Potrebbe non essere l'unico animale messo a dieta a Panzhihua, perché i visitatori affermano che anche gli orsi, gli struzzi e gli alpaca dello zoo sembrano avere qualche chilo di troppo. Negli ultimi anni sono stati diversi i casi di animali in sovrappeso negli zoo cinesi che hanno attirato l'attenzione del pubblico, come quello avvenuto nella città di Weihai dove tutti gli animali sono grassi, compresi i coccodrilli, le iene, le tigri, i leoni e i procioni. Un altro caso segnalato lo scorso anno è stato quello di una volpe grassoccia di un parco dello Yunnan diventata virale sui social, e nel 2020 anche due panda giganti sono finiti a dieta in un parco naturale di Hainan.

Del resto, in diversi zoo cinesi è ancora consentito ai visitatori di dar da mangiare agli animali, qualche volta anche con prede vive tipo le galline, gettate nei recinti per assistere alla caccia delle prede.