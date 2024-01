Le carte del caso Epstein: 15enne offerta ai politici

Clinton che minaccia Vanity Fair contro la pubblicazione di articoli sul suo amico Jeffrey Epstein. Una top model suicida in circostanze sospette due anni dopo aver volato sul famigerato ‘Lolita Express’. Una 15enne offerta come preda sessuale a vip della politica e della finanza americana e internazionale per poterli ricattare. Sembra un vaso di Pandora la serie di atti giudiziari legati al caso Epstein e desecretai a puntate, come fossero una serie tv, a cinque anni dal suo suicidio in cella.