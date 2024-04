La polizia spara 96 colpi contro un afroamericano. Video choc negli Usa

La polizia americana torna al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video che mostra alcuni agenti in borghese sparare 96 colpi in 42 secondi al 26enne afroamericano Dexter Reed, fermato a un controllo stradale perché era senza cintura di sicurezza. L’episodio è avvenuto il 21 marzo a Chicago. Secondo la versione ufficiale, i poliziotti hanno aperto il fuoco dopo che Reed si sarebbe rifiutato di uscire dal veicolo e avrebbe sparato per primo ferendo uno di loro. Gli spari però – come è stato ammesso – sono continuati anche dopo che "Reed è uscito dal suo veicolo ed è caduto a terra".