Kimberly Guilfoyle nuova ambasciatrice Usa in Grecia: è l’ex compagna di Donald Trump Jr

Washington, 11 dicembre 2024 – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kimberly Guilfoyle (ex compagna del figlio Donald Jr) avvocato ed ex conduttrice di Fox News, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia nella sua prossima amministrazione. "Per molti anni, Kimberly è stata una cara amica e alleata – ha dichiarato Trump in un post sul suo social Truth –. La sua vasta esperienza e leadership nel campo della legge, dei media e della politica, insieme al suo acuto intelletto, la rendono estremamente qualificata per rappresentare gli Stati Uniti e salvaguardarne gli interessi all'estero".

Chi è Kimberly Guilfoyle

Guilfoyle, 55 anni, nata a San Francisco (California) è una avvocata e scrittrice statunitense. Nota personalità televisiva, ex procuratrice a San Francisco e Los Angeles e, dal 2004 al 2006, First Lady di San Francisco avendo (allora) sposato il democratico Gavin Newsom. Guilfoyle è un ex co-conduttrice di Fox News "I cinque" ed era assistente procuratore distrettuale presso gli uffici dei procuratori distrettuali di San Francisco e Los Angeles prima di iniziare la sua carriera nei media. Ha lasciato bruscamente la sua posizione come co-conduttrice nel luglio 2018 e in seguito ha servito nella campagna di Trump durante la sua precedente candidatura presidenziale nel 2020. In seguito è diventata una testimone chiave degli eventi che hanno portato all'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021 e ha incontrato la commissione della Camera che ha indagato sull'insurrezione nel 2022. Oltre al suo ruolo nella campagna di Trump, Guilfoyle ha anche contribuito a raccogliere fondi per gli organizzatori che conducono la manifestazione "Stop the Steal".

Kimberly ha parlato alla Convention nazionale repubblicana a luglio ed è stata una fedele alleata di Trump. È stata fidanzata con Donald Trump Jr, ma i due si sono lasciati di recente, secondo quanto riportano i media statunitensi. "Kimberly è perfettamente in grado di promuovere forti relazioni bilaterali con la Grecia, facendo avanzare i nostri interessi su questioni che vanno dalla cooperazione in materia di difesa al commercio e all'innovazione economica", ha aggiunto Trump nel post su Truth.

Il neo presidente degli Usa non è nuovo a scegliere persone vicine alla sua famiglia o di provata fedeltà per posizioni importanti nella sua amministrazione. In precedenza ha nominato Charles Kushner, il padre del genero Jared Kushner, come ambasciatore degli Stati Uniti in Francia. Oggi, in un annuncio separato, Trump ha nominato Tom Barrack, amico di lunga data, ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia.