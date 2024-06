Kenya, manifestanti assaltano il Parlamento: 8 morti. In fiamme un’ala dell’edificio. La rabbia per le nuove tasse

Roma, 25 giugno 2024 - Assaltato il Parlamento di Nairobi, Kenya. Scontri tra manifestanti e polizia sono tutt'ora in corso. Gli agenti hanno usato le armi da fuoco e sul terreno si contano già 8 cadaveri. Almeno 50 i feriti tra i manifestanti che protestavano contro l'approvazione della controversa legge finanziaria 2024 presentata dal governo che prevede nuove tasse.

KENYA FINANCE BILL PROTEST

Assalto al Parlamento

I dimostranti sono riusciti a superare uno sbarramento della polizia, nonostante gli agenti abbiano sparato in più di un'occasione, alcuni sarebbero riusciti a fare irruzione nel Parlamento. Secondo l'edizione online del quotidiano Daily Nation, in un'ala dell'edificio è divampato un incendio. I giornalisti parlano di corpi senza vita in Parliament Road, di fronte alla sede dell'assemblea.

Intossicata la sorellastra di Obama

Durante gli scontri è stato ferito il giornalista keniota Collins Olunga dell'agenzia di stampa francese AFP. Ed è stata 'gasata' la sorellastra di Barack Obama, l'attivista, sociologa e giornalista Rita Auma Obama. "Non riesco più a vedere, mi hanno sparato i lacrimogeni", ha denunciato la Obama in un'intervista in diretta con la CNN.