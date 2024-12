Kennedy Jr alla sanità Usa, i premi Nobel contro la sua nomina: “Un pericolo per la salute del popolo americano”

Roma, 10 dicembre 2024 – Robert Kennedy junior non deve mettere piede al ministero della Sanità statunitense. Sarebbe “un pericolo per la salute del popolo americano“. Parola di Richard Roberts, uno che di medicina se ne intende evidentemente, considerando che per i suoi studi sui geni ha ricevuto il Premio Nobel nel 1993. Il biochimico inglese, classe 1943, non si è limitato ad esternare a voce il suo dissenso contro la nomina voluta del neo eletto presidente Usa, Donald Trump. Lo scienziato ha preso carta e penna e, insieme ad altri 76 insigniti dall’Accademia reale svedese delle scienze, ha scritto un appello pubblico ai senatori americani per bloccare la mossa prima che sia troppo tardi. Prima che insomma nel governo bis del repubblicano entri a tutti gli effetti un no Vax convinto come il figlio di Bob Kennedy, finito ostracizzato addirittura dalla sua stessa famiglia per via di alcune posizioni antiscientifiche. L’ultima della serie mira a togliere il fluoruro immesso nella rete idrica pubblica statunitense, perché ostacolerebbe lo sviluppo del quoziente intellettivo dei bambini. Quanto a prove scientifiche a supporto, anche stavolta si può soprassedere.

“Mettere Kennedy a capo del dipartimento della Sanità metterà a repentaglio la salute pubblica e comprometterà la leadership globale dell’America nelle scienze – si legge nella lettera anticipata dal New York Times –. Se confermata, l’opposizione di Rfk a strumenti di salute pubblica consolidati, come i vaccini e la fluorizzazione dell’acqua potabile, rappresenterebbe un rischio per il benessere del Paese“.

Gli estensori criticano anche la promozione di teorie cospirative da parte di Kennedy, che ha falsamente collegato i vaccini all’autismo, ha respinto la scienza consolidata, che dimostra come l’Hiv causi l’Aids, e ha suggerito, senza prove a sostegno, che il Coronavirus ha colpito o, a seconda, risparmiato alcuni gruppi etnici. Tra i firmatari dell’appello figura Drew Weissman, Nobel per la Medicina nel 2023 per il suo lavoro sullo sviluppo dei vaccini a Rna messaggero, decisivi nella lotta al Covid-19, ma messi sotto attacco da Kennedy Jr che, come ha assicurato nelle scorse ore Trump, indagherà proprio sulla presunta connessione fra le profilassi in generale e l’insorgenza dell’autismo.

Da ultimo i 77 Nobel esprimono preoccupazione per la promozione al ministero della Sanità di “un critico belligerante“ di quelle stesse agenzie, come la Food and Drug Administration, i Centers for Disease Control and Prevention e i National Institutes of Health, che rientrerebbero nellla sfera di competenza di Kennedy Jr. La scelta dei senatori come destinatari della missiva è tutt’altro che casuale. Saranno loro, una volta avvenuto l’insediamento di Trump alla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio 2025, a dover votare la fiducia ai ministri. Solo in caso di voto contrario potrebbe restare sulla soglia il contestato ministro in pectore della Sanità americana.