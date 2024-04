Spari contro il cantante francese Kendji Girac. Il vincitore di ‘The Voice’ è in pericolo di vita

Parigi, 22 aprile 2024 – Rischia la vita il cantante francese Kendji Girac, diventato famoso per avere vinto il talent ‘The Voice’. Il 27enne di origini gitane è stato ferito da un proiettile: è successo nella notte a Biscarosse, nel sudovest della Francia.

Il giovane cantante è ricoverato all'ospedale di Bordeaux e le sue condizioni sono molto gravi. Secondo Bfm TV, sarebbe in pericolo di vita.

Chi è Kendji Girac

Nomade di origine gitana, Kendji Girac è un cantante di successo in Francia. È diventato famoso dopo aver vinto nel 2014 la terza stagione del talent show televisivo ‘The Voice: la plus belle voix’. Durante la sua carriera musicale ha pubblicato due album, accompagnato da diversi singoli.

Il suo primo album Kendji, pubblicato nel settembre del 2014, ha raggiunto la prima posizione della classifica nazionale ed è stato certificato come il secondo album più venduto in Francia, dopo ‘Racine carrée di Stromae’.