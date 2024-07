Kamala Harris “superfan” dei Simpson: la candidata democratica a sorpresa al Comic-Con di San Diego

Roma, 29 lulgio 2024 – Al Comic-Con di San Diego c’è stata un’apparizione video a sorpresa di Kamala Harris. Introdotta come una ‘superfan’ di Matt Goering e dei suoi ‘Simpson’, la candidata democratica è comparsa in una clip pre-registrata durante un evento dedicato al popolare cartoon statunitense. Harris ha recitato alcune battute tratte da un episodio dell’ottobre 1996, in cui due alieni, Kang e Kodos, rispettivamente nelle parti degli allora rivali alla Casa Bianca Bob Dole e Bill Clinton, erano impegnati in un dibattito tv.

La vicepresidente ha pronunciato una delle frasi di Kodos, nei panni di Clinton: “Dobbiamo andare avanti, non indietro. Verso l'alto, non in avanti. E sempre volteggiare, volteggiare, volteggiare verso la libertà”, ha detto Harris.

Lisa nel 17esimo episodio dell'11esima stagione de 'I Simpson' e Kamala Harris all'inaugurazione di Biden

Solo pochi giorni fa aveva spopolato sul web l’ennesima presunta previsione de ‘I Simpson’: nell'episodio ‘Bart to the Future’ del 2000 il personaggio di Lisa diventa la prima donna presidente degli Stati Uniti e appare vestita allo stesso modo della vicepresidente nel giorno dell’inaugurazione di Joe Biden.