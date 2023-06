Joseph Dituri, lo scienziato che vive da quasi 100 giorni in fondo all’Oceano. Cosa vuole dimostrare?

Roma, 3 giugno 2023 – Joseph Dituri, 55 anni, DrDeepSea, dopo quasi 100 giorni trascorsi in una capsula in fondo all’Oceano Atlantico, sostiene di aver rallentato il processo di invecchiamento.

Chi è Joseph Dituri

Dituri, ufficiale della Marina Usa in pensione, vive in una capsula sul fondo dell’Oceano Atlantico e studia come un ambiente pressurizzato possa influire sul corpo umano. Ha trascorso 28 anni in Marina come esperto di sommergibili prima di dedicarsi al mondo accademico, insegnando all'Università della Florida del Sud. La missione è stata progettata anche per battere il record mondiale di vita sott’acqua: il soggiorno precedente era stato di 73 giorni.

Come si nutre

"La cosa più complicata è la logistica”, ha ammesso lo scienziato nelle interviste concesse via Zoom.

Il cibo, ha spiegato, gli viene consegnato da subacquei.

Gli effetti della pressione iperbarica sul corpo

Nella capsula sottomarina la pressione atmosferica è superiore del 70% rispetto alla superficie. E questa, è quel che vuol dimostrare Dituri, “potrebbe essere la chiave per invertire il processo di invecchiamento e aiutare le persone a vivere fino a 110 anni”.

Cosa sono i telomeri e perché contano

Ha ricordato il ricercatore: “L’esposizione a una maggiore pressione aumenta la proliferazione delle cellule staminali, il collagene e la lunghezza dei telomeri”, protezioni per i cromosomi che avrebbero influenza sulla durata della vita delle cellule.

