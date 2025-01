Trovato morto il regista Jeff Baena, marito di Aubrey Plaza

Los Angeles, 4 gennaio 2025 – A trovarlo è stato un suo assistente. Il regista americano Jeff Baena, marito dell’attrice Aubrey Plaza, giaceva morto in casa, a Los Angeles. La notizia del decesso viene confermata dalla nota testata di spettacolo Tmz, che parla di suicidio, citando fonti delle forze dell’ordine di LA. Ma la causa di morte non è stata ufficializzata.

Baena aveva 47 anni: nato a Miami e laureato in cinema alla New York University, ha imparato il mestiere lavorando come assistente di Robert Zemeckis and David O. Russell. La svolta è arrivata proprio quando ha co-sceneggiato ‘I Heart Huckabees - Le strane coincidenze della vita’ (2004) insieme a Russell. A Los Angeles il suo debutto dietro alla macchina da presa. Con ‘Lie after Beth’ (in Italiano ‘L'amore ad ogni costo’) film del 2014 da lui scritto, viene premiato al Sundance Film Festival e candidato al Grand Jury Prize. Nei panni della protagonista c’è Aubrey Plaza, già nota per la serie comica ‘Parks and Recreation’.

Aubrey Plaza alla prima di Agatha All Along a Los Angeles (Epa/Ansa)

La scintilla con Plaza, conosciuta in tutto il mondo per i ruoli in ‘Criminal Minds’ e più recentemente ‘The White Lotus’, era scattata nel 2011. Dieci anni dopo il matrimonio che i due però rivelano solo a cose fatte. Lei racconta di una cerimonia improvvisata nel giardino di casa, in pigiama, celebrata dalla vicina di casa.

Tra le pellicole più note di Baena c’è ‘The little hours’ (2017) candidato per il premio del pubblico al festival internazionale di Edimburgo. Baena ha anche scritto e prodotto ‘Horse Girl’ con Alison Brie e la commedia romantica ‘Spin Me Round’ (Fammi girare, ambientato in Italia, sempre con Brie e Plaza. In tv ha realizzato ‘Cinema Toast’, uno show sul cinema, che ha ospitato tra gli altri star come Christina Ricci, Da’Vine Joy Randolph, Jake Johnson e la stessa Alison Brie.