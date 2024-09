Arrestato tesoriere delle spie del Mossad in Turchia. Idf uccide comandante di Hamas: aveva guidato attacco a kibbutz

Roma, 3 settembre 2024 – Clamoroso arresto in Turchia: le forze dell’ordine turche hanno arrestato un cittadino kosovaro con l’accusa di agire come tesoriere per il Mossad, i servizi segreti israeliani. Secondo l’intelligence di Ankara, citata dal Daily Sabah, Liridon Rexhepi depositava regolarmente denaro proveniente dal Kosovo o da paesi dell’Europa Orientale ad agenti del Mossad in Turchia e Siria attraverso il servizio Western Union. Questi ultimi sono ritenuti responsabili di filmare obiettivi, di svolgere operazioni psicologiche contro politici palestinesi e di raccogliere informazioni sulla Siria.

L’Idf ha annunciato di aver ucciso Ahmed Wadiyya, il comandante delle forze d'élite Nukhba di Hamas, che ha guidato alcune delle operazioni del 7 ottobre e che è stato filmato mentre beveva una Coca-cola nella casa di un uomo che aveva appena ucciso.

Intanto, secondo una fonte della diplomazia statunitense, Benjamin Netanyahu avrebbe “mandato all’aria” i piani per un negoziato con la conferenza di stampa di ieri, in cui ha ribadito la volontà di mantenere il controllo del corridoio di Philadelphi, tra la Striscia di Gaza, Egitto e Israele. A riportarlo è la Cnn. All’inizio della settimana, il presidente americano Joe Biden aveva detto di non ritenere che il premier israeliano stia facendo abbastanza per un accordo per il rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.

Le notizie in diretta

Il premier israeliano Benjamin Netayahu (Epa)