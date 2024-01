Iran, esplosioni alla tomba di Soleimani: almeno 73 morti. La tv di Stato: “Attacco terroristico”

Roma, 3 gennaio 2024 – Terrore in Iran. Oltre 70 persone sono morte e molte altre ferite dopo che due esplosioni hanno colpito una zona vicino al “Cimitero dei Martiri” nella città meridionale di Kerman, dove è sepolto il generale dei pasdaran Qa+

ssem Soleimani. Lo ha riferito la tv di Stato iraniana.

Due esplosioni nei pressi del cimitero che ospita la tomba di Qassem Soleimani

Caduta l’ipotesi di una presunta esplosione di una bombola di gas, il vicegovernatore di Kerman alla tv di Stato ha affermato che si è trattato di un “attacco terroristico”. I servizi d'emergenza, come riportato dai media locali, hanno riferito di due bombe: gli ordigni sarebbero essere stati nascosti in borse e attivati da remoto.

Il capo della Mezzaluna Rossa della regione, Reza Fallah, ha confermato all'Irna le decine di vittime. “I feriti vengono evacuati, ma la grande folla ha bloccato le strade che portano al cimitero”, ha aggiunto.

Le deflagrazioni sono avvenute mentre era in corso una cerimonia in ricordo di Soleimani, il capo storico delle Guardie della Rivoluzione ucciso il 3 gennaio 2020 in un attacco di droni statunitensi all'aeroporto di Baghdad.

Secondo l'Irna, la prima esplosione è avvenuta a 700 metri dal mausoleo che ospita la salma di Soleimani, mentre la seconda si è verificata a un chilometro di distanza dalla tomba, fuori dal percorso dei pellegrini.

Migliaia di persone si erano radunate nel cimitero di Kerman per commemorare la ricorrenza e rendere omaggio al generale, riferisce l'agenzia Mehr. Le forze di sicurezza hanno rafforzato la loro presenza nell'area, dove sono state inviate numerose ambulanze per evacuare i feriti.