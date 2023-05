Un palazzo di 7 piani va a fuoco nel centro di Sydney. Le immagini del gigantesco incendio

Sydney, 25 maggio 2023 – Sono oltre 100 i vigili del fuoco da ore al lavoro per spegnere un incendio dalle dimensioni gigantesche divampato nel centro di Sydney, megalopoli australiana. Un intero palazzo di 7 piani interamente bruciato e circa 20 i mezzi impiegati “per contenere ed estinguere l’incendio”.

Il fuoco è scoppiato in Randle Street, in un quartiere d’affari vicino alla stazione dei treni. Dopo essersi propagato per tutto l’edificio in cui ha avuto origine, si è diffuso nelle strutture adiacenti, intaccando anche gli appartamenti residenziali. Il palazzo è crollato, spiega una nota del Fire and Rescue NSW, il Servizio antincendio dello Stato.

Il crollo di una parete del palazzo

Nelle immagini e nei video diffusi dai media australiani si vede una parete dell’ultimo piano del palazzo crollare e abbattersi rovinosamente a terra. Proprio lì sotto è parcheggiato quel che resta di un furgone, anche questo preda del fumo denso e delle fiamme.

Un'immagine del gigantesco incendio

Come riferiscono fonti locali, le abitazioni e le attività nei pressi del rogo sono state evacuate; i treni, invece, hanno continuato a garantire il servizio di trasporto.

Non si hanno ancora informazioni riguardanti l’origine e la causa scatenante del fatto.