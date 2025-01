L’attrice Dalyce Curry morta nell'incendio di Los Angeles. Rasa al suolo la villa del vincitore del jackpot record

Los Angeles, 14 gennaio 2024 - È morta carbonizzata nell’incendio di Los Angeles l'attrice in pensione Dalyce Curry, che in molti ricordano per il suo ruolo nel film del 1980 'The Blues Brothers - I fratelli Blues'. Aveva 95 anni e i suoi resti sono stati ritrovati alcuni giorni dopo che

il rogo di Altadena ha raso al suolo la sua proprietà nella città.

Tra le case distrutte dal rogo, c’è anche la mega villa di Edwin Castro, vincitore del più grande jackpot americano di sempre.

Sale così a 25 il numero delle vittime per i devastanti incendi di Palisades e Eaton. Lo afferma il Los Angeles Times, precisando che otto persone hanno perso la vita nel rogo di Palisades e ben 17 nell'incendio di Eaton ad Altadena, secondo quanto verificato dal medico legale della contea di Los Angeles e dallo sceriffo Robert Luna.

La morte dell'attrice è stata annunciata su Facebook dalla sua pronipote, Dalyce Kelley. Secondo i media statunitensi, Kelley ha accompagnato la nonna - nota come 'Momma D' - a casa sua martedì sera verso mezzanotte, senza rendersi conto della devastazione che l'attendeva. La mattina dopo l'abitazione era completamente bruciata.

Oltre al film commedia musicale diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd, Dalyce Curry è apparsa anche in film come il kolossal 'I 10 comandamenti' e 'Lady Sings the Blues'.

C'è anche una lussuosa villa del vincitore del più grande jackpot americano di sempre tra le abitazioni distrutte dagli incendi di Los Angeles, come riporta il Los Angeles Times.

Edwin Castro, il residente di Altadena che nel 2023 ha vinto il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della lotteria Powerball - pari a circa un miliardo di dollari al netto delle tasse - ha usato parte della sua vincita per acquistare ville in quartieri esclusivi della contea di Los Angeles ed ha perso almeno una di queste proprietà a causa dei roghi.

Castro ha acquistato case a Malibu, ad Altadena e sulle colline di Hollywood, scrive il giornale che ha consultato i registri del catasto della contea. Nella notte dell'8 gennaio, due delle case si trovavano in zone di evacuazione e la terza era stata rasa al suolo, aggiunge il Los Angeles Times in base a un esame delle immagini satellitari. La villa in questione, con due camere da letto e vista sull'oceano, era stata acquistata nel settembre 2023 per 3,85 milioni di dollari.