Incendio a Istanbul, almeno 15 morti e 13 feriti

Istanbul, 2 aprile 2024 – Un incendio è scoppiato a Istanbul causando la morte di almeno 15 persone e il ferimento di altre 13. Il governatore ha riferito che il rogo è divampato in un edificio della città turca.

L'incendio è scoppiato in un condominio a Gayrettepe, quartiere sulla sponda europea di Istanbul, interessando due piani interrati di un palazzo. Tra i 13 feriti, sette sono gravi. Il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio.

Notizia in aggiornamento

La mappa