Incendio ad Amburgo, allarme nube tossica. “Pericolo estremo”

Amburgo, 9 aprile 2023 – Pasqua di paura ad Amburgo, dove è scattato l’allarme per un vasto incendio che ha colpito oggi all’alba due depositi a pochi chilometri dalla città tedesca. Una nube di fumo densa si sposta verso la città, i vigili del fuoco hanno emesso un allarme per “pericolo estremo”. La nube potrebbe essere tossica e contenere “componenti chimici”. Secondo i media locali, le prime indagini indicano che dai magazzini starebbe uscendo “acido solfidrico”. I vigili del fuoco operano sul posto con maschere anti gas. Sono circa 200 le forze impegnate nello spegnimento del rogo, mentre continuano le esplosioni dall’interno. Stando a quanto riferiscono fonti dei vigili del fuoco, per domare le fiamme potrebbe servire l’intera giornata.

I residenti di una vasta porzione a nord est di Amburgo vengono intimati a chiudere porte, finestre e ventilazione. Le autorità chiedono di limitare gli spostamenti, evitando quelli verso l’area interessata dal rogo. Ma ormai, riferiscono testimoni, l’intero centro della città “è completamente oscurato dal fumo”. Dalle prime letture dell’aria – riportate intorno a mezzogiorno – i valori tossici non sembrano aumentati in maniera significativa, ma l’allarme non è stato ritirato. Secondo la polizia non è possibile, al momento, dire quanto sia pericolosa la situazione.

L’incendio è divampato alle 4:30 in un deposito nel distretto di Rothenburgsort, affacciato sul fiume Elba al confine con la zona portuale di Hafencity, pochi chilometri a sud-est di Amburgo. Subito si è resa necessaria l’evacuazione di 140 persone, riporta Sky News. Al momento non risultano morti o feriti. I depositi, nel frattempo sono ancora avvolti dalle fiamme.

Notizia in aggiornamento