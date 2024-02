Ilaria Salis, La Russa incontra il padre. Lunedì il caso sbarca all’Eurocamera

Bruxelles, 2 febbraio 2024 – Il caso Ilaria Salis sbarcherà al Parlamento europeo lunedì prossimo, intanto oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato a Milano il padre dell’attivista 39enne. Da quanto riferito da fonti di Palazzo Madama, per rispetto della famiglia della maestra, La Russa ha voluto tenere riservato l'incontro.

La vicenda della cittadina italiana detenuta a Budapest sarà discussa nella sessione plenaria dell’Eurocamera nel pomeriggio del 5 febbraio. "Fermo restando che per quanto riguarda il diritto penale è competenza degli stati membri, l'Ungheria ha aderito alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, dunque le condizioni di Ilaria Salis sono un problema che riguarda anche lo stato di diritto in Ungheria", ha spiegato l'eurodeputata del Pd Mercedes Bresso, durante il briefing pre plenaria degli eurodeputati italiani.

Il padre di Ilaria Salis alla conferenza stampa organizzata dalla senatrice Ilaria Cucchi a Palazzo Madama (Ansa)

Per l'eurodeputata dei Verdi, Rosa D'Amato, "aprire un dibattito sullo stato dei prigionieri in Ue è di per sé una buona cosa, inoltre è necessario difendere Ilaria come cittadina italiana indipendentemente dalle accuse". Contraria alle interferenze europee invece la leghista Paola Ghidoni, che ha sottolineato come "non sia bello vedere una cittadina italiana in catene, ma il penale rimane competenza degli Stati e non ci può essere un interferenza Ue".

Del parere opposto invece l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Mario Furore, che si è detto "deluso dalla risposta del portavoce della Commissione Ue sul fatto che non vengono commentati i singoli casi giuridici". Furore ha poi sottolineato che "quello di Ilaria è solo la punta di un iceberg sulle violazioni dello stato di diritto in Ungheria".