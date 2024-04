Il femminicidio di Aosta, l’indagato si sente male in aula. Overdose di farmaci antidepressivi Sohaib Teima collassa prima dell'udienza per la sua possibile estradizione in Italia a Grenoble. Ipotesi di overdose di antidepressivi. Ricerca arma del delitto nei boschi sopra La Salle. Udienza rinviata senza l'indagato.