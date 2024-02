Nikki Haley perde le primarie repubblicane in Nevada. Ma non aveva rivali. A trionfare è il voto di protesta. E Donald Trump, sui social, la deride: "Tra poco dichiarerà vittoria". Il perché? Tecnicamente verrà dichiarata il successo, ma in realtà è arrivata seconda dopo l’opzione "nessuno di questi candidati", scelta spinta dai vertici del Gop.