Guida senza velo in Iran, la polizia le spara. Resterà paralizzata

È l’ennesimo episodio di una spirale di violazioni senza fine, quello avvenuto a Noor, nel nord dell’Iran, dove la polizia avrebbe sparato su una donna che guidava senza rispettare le regole sul corretto uso del velo, ferendola in modo grave e lasciandola paralizzata. Protagonista della tragedia – raccontata dal Guardian che cita le denunce dei gruppi per i diritti umani e fonti interne all’Iran – è Arezoo Badri, madre di due bambini che stava tornando a casa nella città settentrionale il 22 luglio quando la polizia ha tentato di fermarla dopo che la sua auto era stata segnalata. L’ong Human Rights Activists in Iran ha affermato di ritenere che Badri potrebbe essere stata vista o filmata mentre guidava con la testa scoperta nei giorni precedenti la sparatoria e che era stato diramato un avviso sulla sua targa: dall’anno scorso – come parte di una stretta sulle donne che violano il codice sull’abbigliamento obbligatorio – le autorità iraniane fanno uso di telecamere a circuito chiuso per identificare le conducenti che non si coprono i capelli.