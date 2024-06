Orban: “Non bloccheremo decisioni della Nato sull’Ucraina”

Bruxelles, 12 luglio 2024 – Sulla guerra fra Russia e Ucraina, l'Ungheria ha "una posizione diversa da quella della maggioranza dei Paesi della Nato", e non parteciperà all'impegno dell'Alleanza Atlantica a sostegno di Kiev. Come ha spiegato lo stesso primo ministro Viktor Orban, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha assicurato che Budapest non verrà forzata ma in cambio non porrà un veto quando, al vertice di Washington del mese prossimo, verrà deciso l'aumento dell'impegno dell'Alleanza. Durante una conferenza stampa congiunta, Orban e Stoltenberg hanno illustrato quanto concordato.

Orban e Stoltenberg

Intanto le difese aeree ucraine hanno abbattuto la notte scorsa un missile ipersonico russo Kh-47M2 Kinzhal, oltre a decine di droni e 4 missili da crociera: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina.

Le notizie in diretta