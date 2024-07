Cremlino: “Con Trump solo problemi, ma c’era dialogo”. La Cina all’Ungheria: “Appreziamo la mediazione di Orban”

10:42

Michel contro Orban: "Ue fa politica contro la guerra"

"Non posso accettare le sue affermazioni riguardo al fatto che stiamo facendo una 'politica in favore della guerra'. E' tutto il contrario". E' quanto ha scritto il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, in una lettera al Viktor Orban in cui ricorda al premier ungherese - che da quando ha iniziato il semestre di presidenza della Ue si è recato in Russia e Cina - che non ha il mandato per rappresentare l'Unione in quelle che Budapest chiama 'missioni di pace'. "La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima", continua la lettera che Michel ha inviato in copia a tutti i capi di Stato e di

governo europei, come ha fatto Orban con la lettera scritta per giustificare i suoi viaggi.