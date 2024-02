Attacco russo su Kiev durante la visita di Borrell: portato in un rifugio anti missili. Blackout nella capitale dell’Ucraina

Roma, 7 febbraio 2024 – Massiccio attacco russo nella notte sulla capitale dell’Ucraina e in buona parte del Paese. Un’offensiva, con i missili che sono tornati a cadere su Kiev, che appare non casuale e che è arrivata proprio in occasione della visita di Josep Borrell. Borrell e la sua delegazione. per sicurezza, sono stati costretti a scendere in un rifugio.

Bombardamenti su Kiev durante la visita dell'Alto rappresentate Ue Josep Borrell

La Russia ha infatti attaccato questa mattina presto la capitale ucraina con dei missili nel bel mezzo della visita dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, che è dovuto scendere con il resto della delegazione al piano sotterraneo che funge da rifugio nell'hotel di Kiev in cui alloggia, secondo quanto riportato da EFE.

L'allarme che ha costretto il politico spagnolo a scendere nel rifugio prima di iniziare il suo programma di incontri di oggi – che prevede colloqui con il presidente Volodymir Zelenski e altri leader ucraini – è in programma intorno alle 6 ora locale.

Parte di Kiev è rimasta senza elettricità a causa di un attacco missilistico russo. Lo ha riferito il sindaco Vitaly Klitschko, precisando che "due linee dell'alta tensione nella capitale sono state danneggiate da frammenti di missili". "Alcuni utenti sulla riva sinistra sono attualmente senza elettricità", ha scritto Klitschko sui social media.

"Missili su Kiev e sull'est (dell'Ucraina)", ha riferito per primo su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina. Poco dopo, lo stesso canale ufficiale ha aggiunto che "diversi missili" erano puntati su Kiev. Un'ora dopo il suono delle sirene che avvertivano di possibili attacchi in città, nel centro di Kiev si è sentita una potente esplosione, che potrebbe essere stata causata dall'impatto con un missile russo di un altro proiettile lanciato dalle difese aeree ucraine. Lo stesso capo dell'amministrazione militare di Kiev ha confermato al momento dell'esplosione che le difese aeree erano state attivate e ha invitato i residenti della capitale a non lasciare i loro rifugi fino a quando l'allerta non sarà terminata.

Ma non solo Kiev è stata presa di mira. Le forze russe hanno lanciato 31 attacchi separati al confine con l'Oblast' di Sumy. Lo ha riferito l'amministrazione regionale. L'esercito russo ha sparato sulle comunità di Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Khotin, Shalyhyne, Seredyna-Buda, Nova Sloboda, Znob-Novhorodske ed Esman. Per 24 ore, la Russia ha assaltato gli insediamenti di confine con attacchi di mortaio, artiglieria, carri armati, droni e lanciagranate. I bombardamenti, riporta l'edizione online del quotidiano Kyiv Independent, hanno causato almeno 123 esplosioni nell'area. Non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili. I bombardamenti sono un evento quotidiano per le comunità vicine al confine nord-orientale dell'Ucraina con la Russia. I residenti degli insediamenti di confine vulnerabili della regione subiscono più attacchi al giorno. Gli attacchi contro l'Oblast di Sumy del 5 febbraio hanno ucciso un civile e ne hanno feriti otto.