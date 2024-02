Guerra in Ucraina, missili russi su Kharkiv: ucciso bimbo di due mesi

07:54

Borrell arrivato a Kiev

L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, è arrivato questa mattina a Kiev, in Ucraina, ha riferito il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko. "L'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell è arrivato a Kiev. Ho avuto l'opportunità di parlare un po' con lui sul treno", ha detto Goncharenko su Telegram. Ieri Borrell, che era in visita in Polonia, ha detto che era in viaggio per l'Ucraina.