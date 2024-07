Autobomba esplode a Mosca, ferito alto ufficiale militare e una donna

Roma, 24 luglio 2024 – Un’auto è esplosa e due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite in un attentato avvenuto stamattina a Mosca. L’ordigno era stato piazzato all'interno di una vettura parcheggiata nella zona nord, nel mirino un alto ufficiale militare. Lo hanno riferito le agenzie di stampa russe, che citano il Ministero degli Interni del Paese.

Mentre nelle prime ore di stamani le difese aeree russe hanno abbattuto tre droni ucraini sulla regione di confine di Belgorod, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo alla Tass. “Durante la notte scorsa, i tentativi di attacco terroristico del regime di Kiev contro strutture nel territorio russo con l'uso di veicoli aerei senza pilota ad ala fissa sono stati sventati. Le difese aeree in servizio hanno distrutto tre droni sopra la regione di Belgorod”, ha detto il ministero.

Intanto persistono timori sul rafforzamento delle relazioni militari tra Pyongyang e Mosca, in un'intervista al quotidiano nipponico Yomiuri il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Won-sik stima che il leader nordcoreano Kim Jong-un abbia inviato fino al 15 luglio container alla Russia in grado di contenere circa 5,2 milioni di proiettili d'artiglieria e decine di missili balistici a corto raggio. Shin ha ribadito che la possibile fornitura di armi sudcoreane all'Ucraina dipenderà “dal livello e dai dettagli della cooperazione militare” tra Mosca e Pyongyang, come le transazioni di armi e di tecnologia militare.

Vladimir Putin

SEGUI LA DIRETTA