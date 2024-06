Respinto un massiccio attacco ucraino sulla Russia: 87 droni abbattuti. Sanzioni contro Mosca dal Giappone

06:07

Giappone: "Nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia"

Il Giappone sta valutando la possibilità di approvare una nuova tornata di sanzioni contro la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina, seguendo così le misure approvate nei giorni scorsi dagli Stati Uniti e da altri paesi del G7. “Vogliamo adottare misure severe affinché la Russia non possa evitare le sanzioni da parte di Paesi terzi, motivo per cui stiamo studiando il pacchetto di sanzioni annunciato durante il vertice del G7”, ha detto il portavoce del governo giapponese Yoshimasa Hayashi.

Hayashi ha sottolineato che le nuove sanzioni colpirebbero società e persone in Paesi come Cina, India, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Kazakistan. “Stiamo finalizzando i dettagli e faremo presto l'annuncio”, ha aggiunto. Alla fine di maggio, il governo giapponese ha approvato un'altra serie di sanzioni contro alti funzionari politici e militari russi, in segno di protesta contro l'invio di armi alla Russia da parte della Corea del Nord e lo scorso marzo ha deciso di negare alla Russia per il secondo anno consecutivo lo status commerciale di "nazione favorita". All'inizio di marzo, le autorità giapponesi hanno inoltre imposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro dodici persone e 36 entità legate alla Russia nel corso dell'invasione dell'Ucraina.