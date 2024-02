Guerra in Medio Oriente, ultime notizie: Israele sta attaccando Jenin. Biden vuole assicurazioni su armi e aiuti umanitari

05:45

Biden vuole assicurazioni su armi e aiuti umanitari

Con un memorandum sulla sicurezza rivolto a tutti i Paesi in guerra, l'amministrazione Biden ha concesso a Israele fino alla metà di marzo per firmare una lettera in cui assicura che rispetterà le legge internazionale sull'uso delle armi americane e consentirà l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Lo riporta Axios. L'iniziativa americana rientra nel memorandum voluto da Biden e pubblicato l'8 febbraio. Anche se il documento non è diretto in particolare a Israele, le politiche che prevede riflettono i timori espressi dai senatori democratici americani sulla campagna di Israele a Gaza. Se le assicurazioni richieste non saranno date entro la scadenza, il trasferimento di armi al paese saranno sospese.