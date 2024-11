Nuovi raid nel sud del Libano, razzi Hezbollah intercettati ad Haifa. Allarme Onu in Cisgiordania: “Oltre gli standard di sicurezza”

05:50

Elon Musk incontro l'ambasciatore iraniano all'Onu

Il miliardario Elon Musk, consigliere del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e prossimo responsabile dell'Efficienza governativa Usa, ha incontrato lunedì l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Lo scrive il 'New York Times'. Citando due funzionari iraniani, il quotidiano ha riferito che l'incontro era finalizzato a discutere su come allentare la tensione tra Iran e Stati Uniti. L'incontro tra Musk e l'inviato iraniano, Amir Saeid Iravani, si è tenuto in una località segreta di New York ed è durato più di un'ora, ha riferito il NYT, citando i funzionari iraniani, che avrebbero descritto la discussione come incentrata su come disinnescare le tensioni tra i due Paesi. La CNN ha contattato Musk e il team di transizione di Trump per chiedere un commento. I funzionari dell'amministrazione Biden presso le Nazioni Unite non sono stati informati dello svolgimento dell'incontro e non hanno ancora ricevuto una conferma indipendente del suo svolgimento, ha detto un funzionario statunitense alla CNN.