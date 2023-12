Guerra in Medio Oriente, iniziato l’allagamento dei tunnel di Hamas a Gaza. L’Onu chiede il cessate il fuoco e Biden avverte: “Israele rischia di perdere sostegno con i bombardamenti indiscriminati”

01:45

Biden: "Non siamo certi che non ci siano ostaggi nei tunnel"

Interrogato sulle notizie secondo cui Israele avrebbe iniziato a pompare acqua di mare nei tunnel di Hamas a Gaza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto che "si sta affermando che non ci sono ostaggi in nessuno di questi tunnel, ma non lo so per certo". "So però che ogni morte di civili è una tragedia assoluta e Israele ha dichiarato la sua intenzione di far seguire alle parole i fatti", ha aggiunto il presidente americano durante la conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.