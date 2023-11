Guerra in Medio Oriente, spari a Gerusalemme: 3 morti e 6 persone ferite. Un’ora prima la conferma della proroga della tregua: “Un giorno in più di pausa umanitaria”

Roma, 30 novembre 2023 – Prosegue ancora per un giorno la tregua tra Israele e Hamas. La conferma è arrivata in extremis, proprio pochi minuti prima della scadenza – fissata alle 6 di questa mattina ora italiana (le 7 in Israele) – degli accordi che hanno portato agli ultimi 6 giorni di pausa delle ostilità a Gaza e lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi.

Ma un’ora dopo circa, a Gerusalemme 3 persone, tra cui una ragazza, sono morte e altre 6 persone sono rimaste ferite in un attentato a colpi d'arma da fuoco. Secondo la polizia israeliana, sono stati due uomini palestinesi di Gerusalemme est che hanno aperto il fuoco a una fermata dell'autobus all'ingresso della città. Entrambi sono stati uccisi da due soldati presenti sul posto.

Il Qatar, nazione mediatrice con Egitto e Usa, allo scadere dei termini della tregua ha diffuso la comunicazione ufficiale. "Le parti palestinese e israeliana hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua umanitaria nella Striscia di Gaza per un ulteriore giorno alle stesse condizioni precedenti, ovvero il cessate il fuoco e l'ingresso degli aiuti umanitari, nel quadro della mediazione congiunta dello Stato del Qatar", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Affari Esteri del Qatar, Majed Al Ansari.

Intanto lo stato ebraico ha ricevuto una nuova lista di 10 ostaggi che saranno liberati oggi dal movimento islamista. Nella notte invece è stato liberato un nuovo gruppo di 30 prigionieri palestinesi, tra cui la 22enne pasionaria Tamimi. Il presidente Joe Biden afferma che gli Usa sono “determinati a garantire il rilascio di ogni ostaggio” preso da Hamas che ieri ha liberato altre 16 persone catturate il 7 ottobre. Blinken è arrivato in Israele, mentre la marina americana ha abbattuto un drone Houthi sul Mar Rosso.

