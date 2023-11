Guerra in Medio Oriente, ultimo giorno di tregua ma si lavora a una “soluzione a lungo termine”. Egitto: “C’è l’accordo preliminare per altre 48 ore”

23:38

Hamas: "Cerchiamo di estendere la tregua"

Hamas sta "cercando di estendere la tregua" con Israele nella Striscia di Gaza usando tutte le carte che ha in mano: lo ha detto un membro del politburo del movimento islamista. Ghazi Hamad ha aggiunto che Hamas è in contatto con il Qatar e l'Egitto e che sono in corso "sforzi da parte di altri Paesi per fare pressione per un cessate il fuoco". L'esponente di Hamas ha aggiunto che "finora" non ci sono negoziati per il rilascio di soldati israeliani in cambio di prigionieri palestinesi.