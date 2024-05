Mar Rosso, Usa: “Abbattuto missile da crociera Houthi in Yemen”

07:42

Tajani: "Sostegno a Anp e impegno per tregua a Gaza"

Nel suo incontro con il primo ministro e capo della diplomazia della Autorità nazionale palestinese Mohammed Mustafa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato il pieno sostegno del Governo italiano alla amministrazione palestinese. "Da parte nostra c'è pieno sostegno alla Anp. Siamo impegnati anche come presidenza G7 per lavorare per una stagione di pace, chiediamo con forza un immediato cessate il fuoco a Gaza. Abbiamo apprezzato molto la scelta di Roma come prima tappa del suo viaggio, un gesto di amicizia che ricambiamo pienamente", ha detto Tajani, secondo quanto riporta una nota della Farnesina. Il ministro Mustafa ha risposto a Tajani "siamo molto fieri che la nostra visita in Europa sia iniziata dall'Italia. Apprezziamo il ministro Tajani, il suo impegno per la pace e per il processo politico".