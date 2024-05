Il governo Netanyahu: “Israele non fermerà la guerra per riportare a casa gli ostaggi”

Roma, 31 maggio 2024 – Israele non intende mettere fine alla guerra contro Hamas per riavere indietro gli ostaggi. Lo ha riferito il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ai familiari dei rapiti, come riportato da Channel 12.

“Questo governo non prenderà la decisione di fermare la guerra per la restituzione di tutti gli ostaggi. Dobbiamo continuare a combattere, affinché non ci sia un 7 ottobre nell'ottobre 2027”, ha affermato. Nella notte, altro raid su un campo profughi nel centro della Striscia: 12 morti. Intanto il ministro israeliano degli esteri, Israel Katz, accusa l'Iran: "Sta pianificando attacchi in Europa per le Olimpiadi di Parigi". Secondo gli Houthi, c’è stato un raid Usa-Gb nello Yemen: 14 morti e 30 feriti.

Segui la diretta qui sotto

Profughi palestinesi in fuga dalle città in guerra