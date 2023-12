Guerra Israele-Hamas: rotta la tregua, ripresi i combattimenti su Gaza. Nyt: “Piano del 7 ottobre era noto da un anno”

Roma, 1 dicembre 2023 – Israele era a conoscenza da oltre un anno del piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre. Lo scrive il ‘New York Times’ sulla base di documenti, e-mail e interviste, aggiungendo che dirigenti dell'esercito e dell'intelligence israeliani liquidarono il piano come troppo ambizioso, ritenendolo difficile da realizzare per il movimento estremista. Il documento di circa 40 pagine, che le autorità israeliane chiamarono in codice ‘Muro di Gerico’, delineava, punto per punto, esattamente il tipo di devastante invasione che ha poi portato alla morte di circa 1.200 persone.

“È un piano – aveva scritto l’unità di spionaggio Idf – progettato per far partire una guerra. Non è solo un raid in un villaggio". Non è chiaro se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fosse a conoscenza del documento. Idf: “Hamas ha violato la tregua, ripresi i combattimenti a Gaza”

Esercito israeliano ha ripreso gli attacchi su Gaza

