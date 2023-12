Israele, recuperati a Gaza i corpi di due ostaggi

Tel Aviv, 15 dicembre 2023 - L'esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato durante un'operazione a Gaza e portato in Israele i corpi di altri due soldati che erano stati rapiti il 7 ottobre scorso. Secondo il portavoce militare si tratta del caporale Nik Beizer e del sergente Ron Sherman, entrambi avevano 19 anni.

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane ha annunciato che il quartier generale del battaglione Shujaiyeh di Hamas è stato distrutto nel nord di Gaza.

Dieci morti ieri in un raid nel centro della Striscia. "La guerra a Hamas sarà lunga: non potrà durare pochi mesi”, ha detto Gallant a Sullivan confermando la distanza tra Israele e Usa sul conflitto a Gaza. Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano oggi a Ramallah da Abu Mazen.

Un'immagine della guerra a Gaza (Ansa)

