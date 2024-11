Guerra Israele, nuovi raid in Libano. La Knesset approva legge per deportare parenti terroristi

Roma, 7 novembre 2024 – Prosegue su due fronti caldi l’offensiva di Israele nei confronti di Hezbollah. Nuovi raid israeliani in Libano, dove oggi è stata colpita la zona alla periferia sud di Beirut, secondo quanto riporta l'AFP. Prima del raid l'Idf aveva invitato i residenti della zona, ritenuta bastione di Hezbollah, ad andarsene, pubblicando mappe sui social media che includevano un'area vicino all'aeroporto di Beirut. Mentre negli attacchi di ieri su circa 20 obiettivi nella regione di Baalbek, nel Libano nordorientale, e in altre aree a nord del fiume Litani, secondo quanto riferisce Idf sono stati uccisi circa 60 "agenti di Hezbollah".

Sull’altro fronte l'offensiva dell'esercito israeliano nel Nord della Striscia di Gaza si sta estendendo a Beit Lahiya dopo che l'intelligence ha rivelato la presenza di operazioni di Hamas in quel luogo. Ai circa 3 mila palestinesi residenti "è consentito di evacuare in sicurezza la città mentre le truppe operano contro Hamas" fanno sapere le forze Idf.

Intanto la Knesset israeliana ha dato il via libera alla legge che consentirebbe al governo di deportare i familiari dei terroristi che sono cittadini israeliani. La controversa legislazione conferisce al ministro degli Interni il potere di espellere un parente di primo grado di qualcuno che ha compiuto un attacco se ne era a conoscenza in anticipo e non ha segnalato la questione alla polizia oppure "ha espresso sostegno o identificazione con un atto di terrorismo o ha pubblicato parole di lode, simpatia o incoraggiamento per un atto di terrorismo o un'organizzazione terroristica".

Ancora raid nel nord della Striscia