Attacchi israeliani sulla Siria: decine di morti ad Aleppo. Netanyahu invia una delegazione negli Usa: “Pronti a entrare a Rafah”

06:02

Israele: "Faciliteremo il flusso di aiuti a Gaza"

"Israele continuerà a promuovere nuove iniziative e ad espandere quelle esistenti, al fine di consentire e facilitare il flusso di aiuti alla Striscia di Gaza in modo continuo ed esteso, via terra, aria e mare, insieme agli organismi delle Nazioni Unite e ad altri partner della comunità internazionale", ha dichiarato il portavoce ministeriale Lior Hayat in un comunicato pubblicata su X dopo che la Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha gli ordinato di aumentare la fornitura di beni umanitari di base all'enclave palestinese a causa del peggioramento delle condizioni di vita nel territorio devastato dalla guerra. "Ciò include gli sforzi in corso per aumentare la portata e i mezzi di accesso di tali aiuti, nonostante le sfide operative sul terreno e i tentativi attivi e abominevoli da parte di Hamas di requisire, accumulare e rubare aiuti - ha aggiunto Hayat -. Israele è impegnato a rispettare i propri obblighi legali, anche per quanto riguarda l'assistenza umanitaria", ha assicurato il portavoce del Ministero degli Esteri.